BW: Hier sind mehr Trinkbrunnen geplant

Im Sommer ist es wichtig, viel zu trinken. In vielen Städten in BW sind deshalb über tausend neue Trinkbrunnen geplant.

Insgesamt sollen 1.300 Brunnen dazu kommen, so die Kommunen aus Baden-Württemberg. Wo? In Parks, Fußgängerzonen und Einkaufspassagen zum Beispiel.

In welchen Städten sind Trinkbrunnen geplant?

Konstanz: "Jährlich sollen für einen noch nicht absehbaren Zeitraum vier bis fünf neue Trinkbrunnen installiert werden", so ein Stadtsprecher. Was ist sonst noch gegen die Hitze geplant? Im neuen Stadtteil Hafner sind demnach unter anderem ein Bewässerungssystem für Bäume, möglichst viele Grünflächen und wenig neue Bauwerke geplant.

Tübingen: In der Paul-Ehrlich-Straße (Technologiepark) kommt laut der Stadtsprecherin in den nächsten Wochen ein neuer Trinkbrunnen dazu. 2024 sollen fünf weitere Trinkwasserbrunnen in der Altstadt aufgestellt werden. Außerdem sollen in den nächsten vier Jahren rund 100 Bäume gepflanzt werden - also pro Jahr 25 Stück.

Mannheim: Seit wenigen Tagen gibt es zwei neue Trinkbrunnen in Mannheim - am Marktplatz und am Paradeplatz. Laut einer Stadtsprecherin sollen voraussichtlich im September weitere Trinkbrunnen installiert werden. Außerdem sollen in der Innenstadt in Zukunft Kühlinseln mit Sprühnebler für Erfrischung sorgen.

Heidelberg: Die Stadt hat einige neue Trinkwasserbrunnen aufgestellt: an der Providenzkirche in der Altstadt, am Wasserspielplatz, an der Neckarwiese sowie auf der Alla-Hopp-Spielanlage in Kirchheim. Weitere Trinkwasserspender seien geplant. Sonstige Pläne gegen die Hitze: Platzflächen begrünen, Bäume erhalten und neue pflanzen, Versiegelungen verringern.

Stuttgart: In Stuggi gibt es mehr als 250 Wasser-Anlagen und Wasserspiele. Darunter sind 106 Trinkbrunnen. Was dort noch geplant ist, ist nicht bekannt. Sprühanlagen seien nicht geplant, so ein Stadtsprecher.

