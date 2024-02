Die Kolonne der Außenministerin wurde von einer Drohne verfolgt. Sie hat den Besuch der Stadt Mykolajiw abgebrochen.

Außenministerin Annalena Baerbock besuchte ein Wasserwerk in der ukrainischen Stadt Mykolajiw - die liegt nah an der Frontlinie. Dann gab es eine Drohnen-Warnung: Eine Aufklärungsdrohne wurde über der Stadt gesichtet. Oft folgen nach solchen Erkundungsflügen Luftangriffe von Russland. Baerbock und ihr Team stiegen deswegen in die gepanzerten Autos und rasten aus der Stadt.

Russische Drohne verfolgt Baerbock

Die russische Drohne verfolgte die Autos noch einige Zeit lang und drehte dann ab. Die Bodyguards von Baerbock entschieden, weiter zu fahren. Das soll die sicherste Option gewesen sein. Kurz nachdem die Außenministerin die Stadt verlassen hatte, gab es dann auch einen Luftalarm in Mykolajiw.

Baerbock hat ihren Besuch in der Ukraine mittlerweile beendet und ist auf dem Rückflug nach Deutschland.