Bahn und Gewerkschaft haben noch mal verhandelt: Jetzt sollen die Züge am Montag wieder fahren.

Statt am Montagabend soll der Streik am Montag um 2 Uhr enden. Das teilt die Deutschen Presse-Agentur mit. Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) sollen sich darauf in Verhandlungen geeinigt haben. Der Regional- und Fernverkehr sollte also am Montag wieder weitgehend nach Plan fahren.

Und noch eine Good News: Bahn und GDL haben sich auf eine Friedenspflicht geeinigt. Bis zum 3. März soll es keine weiteren Streiks mehr geben.

Außerdem soll es weitere Verhandlungen geben. Gestritten wird vor allem um die Arbeitszeit der Lokführer pro Woche.

