Barça streicht Vergewaltiger Dani Alves aus Legenden-Liste

Der FC Barcelona zieht Konsequenzen aus der Verurteilung. Zuvor berief sich Barça auf die Unschuldsvermutung.

Dani Alves ist nicht mehr in der Liste der legendären Spieler des Vereins zu finden. Dort war der 40-Jährige vorher mit seinen Ex-Teamkollegen Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets und vielen weiteren Barça-Ikonen aufgeführt. Bisher hat sich der FC Barcelona dazu nicht offiziell geäußert.

In der vergangenen Woche wurde Dani Alves zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er am 31. Dezember 2022 eine junge Frau in einem Luxus-Club in Barcelona vergewaltigt hat.

Dani Alves: Erfolgreiche Jahre beim FC Barcelona

Dani Alves absolvierte 408 Spiele für den FC Barcelona und konnte 23 Titel mit dem Verein gewinnen - darunter dreimal die Champions League. Barça hatte sich bis zu seiner Verurteilung immer auf die Unschuldsvermutung berufen, bevor Alves nun der Status als Vereinslegende aberkannt wurde.