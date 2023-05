"Hund": Capital Bra disst Barrelo nach Ansagen auf TikTok und Instagram

Nachdem Barrelo zuletzt immer wieder in Capital Bras Richtung gefeuert hatte, meldet er sich zum ersten Mal öffentlich.

In einer Story auf Instagram reagiert Capital Bra auf eine Ansage von Barrelo, in der er Capi mehrfach beleidigt hat. Der Bratan schreibt dazu:

Vorbildlicher siehst du wie man ein guten Hund erziehen muss der meldt sich brav das er auch gef... werden möchte stark Bratan genau so an alle anderen Hunde nimmt euch ein bespiel guter Hund

Instagram / Capital Bra (@capital_bra)

Barrelo leakt Audios von Capital Bra auf TikTok

Schon im März schien es zwischen den beiden zu eskalieren. Barrelo hatte Capi mehrfach in Livestreams und Stories provoziert, woraufhin sich dieser angeblich per DM gemeldet hat. In den Nachrichten soll er Barrelo gedroht haben. Barrelo selbst hatte die angeblichen Audio-Nachrichten von Capital Bra in einem Livestream geleakt.

Dabei wollte Barrelo doch eigentlich ruhiger werden: