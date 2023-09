Diese Auszeichnung hat die deutsche Basketballerin Satou Sabally bekommen

Als erste deutsche Basketballerin hat Satou Sabally den Titel als Most Improved Player bekommen.

Das bedeutet, dass die US-Liga WNBA sie als die Spielerin ausgewählt hat, die sich im Vergleich zur Vorsaison am meisten verbessert hat.

Das bedeutet viel für den deutschen Basketball, einen so bedeutenden Preis zu gewinnen. Es ist echt cool und ich freue mich da sehr drüber.

Die 25-jährige Sabally spielt für die Dallas Wings. In ihrer vierten Saison in der nordamerikanischen Top-Liga hat sie durchschnittlich 18,6 Punkte sowie 8,1 Rebounds und 4,4 Assists erzielt. In der Spielzeit davor waren ihr durchschnittlich 11,3 Punkte sowie 4,8 Rebounds und 2,1 Assists gelungen.

Lob von Dirk Nowitzki

Auch Dirk Nowitzki lobt Sabally. "Sie ist von Jahr zu Jahr besser geworden. Sie arbeitet extrem hart, und das zahlt sich immer aus", sagte er über die Nationalspielerin. Nowitzki hatte am Dienstag in der Halle verfolgt, wie Sabally mit ihrem Team zum ersten Mal ins Play-off-Halbfinale der WNBA einzogen ist. Ab Sonntag geht es dann gegen die Las Vegas Aces um den Einzug in die Finalserie.

