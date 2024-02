In der letzten Minute holte Leverkusen den Sieg gegen den VfB Stuttgart und zieht ins Halbfinale des DFB-Pokals ein.

Mit dem Kopf machte Jonathan Tah das dritte Tor gegen den VfB. Obwohl Bayer Leverkusen zwei Mal hinten lag, gewannen sie das Spiel 3:2. Ein Sieg fehlt - dann geht es ins Finale.

Bayer Leverkusen will Pokal-Schwung mitnehmen Dauer 0:07 min Bayer Leverkusen will Pokal-Schwung mitnehmen

Bayer Leverkusen in 30 Pflichtspielen ungeschlagen

Die Mannschaft spielt bisher eine Topsaison. Aktuell führt sie die Bundesligatabelle an. Am Samstagabend steht in der Liga das Topspiel an: Bayer Leverkusen empfängt im eigenen Stadion den Tabellenzweiten Bayern München. Ob Leverkusen von der Spitze gestoßen wird oder die Position festigt, wird sich zeigen.

