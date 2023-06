Beyoncé: Fast gab ihr Top auf der Bühne auf - bis ein Tänzer...

In Hamburg wäre es fast zum Missgeschick gekommen. Doch ihre Crew hat schnell reagiert.

Bei ihrer Tour performte Beyoncé am Mittwoch in Hamburg. Während "Break My Soul" tanzte sie auf der Bühne. Dabei verschob sich langsam ihr Top - kurz davor, ihren Nippel frei zu legen. Einer der Tänzer reagierte schnell: Er stellte sich direkt vor Beyoncé, legte die Hand an und zog ihr Top zurecht.

Das Ganze bemerkten die wenigsten, weil es so extrem schnell ging. Queen Bee ließ sich zumindest nichts anmerken. Hier siehst du die Szene einmal aus der normalen Perspektive:

Falls du's nicht direkt erkannt hast - von hier siehst du's besser: