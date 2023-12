SO viel Cash soll Beyoncés "Renaissance"-Film am ersten Wochenende machen

Beyoncés Konzertfilm ist seit Freitag in den Kinos und soll übers Wochenende in den USA bis zu 24 Millionen einnehmen.

Schon am Freitag hat "Renaissance: A Film by Beyoncé" im Box Office 11,5 Millionen US-Dollar eingespielt - mit den Previews am Donnerstag zusammengerechnet sind es bisher sogar 16,5 Millionen. Den Film zu ihrer Welttour hat Beyoncé selbst geschrieben, produziert und sie hat sogar Regie geführt. Berechnungen zufolge kann er jetzt mit satten Einnahmen zwischen 21 und 24 Millionen rechnen.

Beyoncé veröffentlicht über selben Filmverleih wie Taylor Swift

Beyoncé hatte sich für den Film mit dem Filmverleih AMC Theatres zusammengetan - auch Taylor Swift hatte darüber ihren Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour" veröffentlicht. Der Film hatte am Eröffnungswochenende sogar 92,8 Millionen US-Dollar eingenommen. Laut "Hollywood Reporter" waren solche heftigen Zahlen bei Beyoncé nicht zu erwarten, weil ihre Fans generell etwas älter sind als Taylors Swifties.

Konzerte sind übel teuer geworden - also gehst du entweder auch lieber in die dazugehörigen Filme oder holst dir Tipps von uns: