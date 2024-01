BibisBeautyPalace: Auf Insta gibt's jetzt ein Lebenszeichen!

Passend zum neuen Jahr meldet sich Bibi mit einem Post auf Instagram zu Wort und erklärt, warum sie so lange offline war.

Fast 20 Monate ist Bianca Claßen aka Bibi von der Scrollfläche verschwunden. Jetzt meldet sie sich mit einem Text auf Insta bei ihren Fans.

Der Grund für Bibis Auszeit

In einem Post auf ihrem Account, den sie übrigens in biancaheinicke umbenannt hat, erklärt die 30-Jährige, dass Social Media und ihr Privatleben irgendwann so krass miteinander verschmolzen sind, dass sie "am Ende nicht mehr konnte und wollte". Die Zeit offline habe sie dazu genutzt, sich selbst neu kennenzulernen und in dem Moment zu leben, ohne alles zu dokumentieren:

Ich bin stolz auf mich und jede neue Erkenntnis, die ich gewinne.

Ist Bibi jetzt back?

Für die Influencerin ist aber klar, dass sie sich nie wieder unter Druck gesetzt fühlen will, etwas zu posten. Insgesamt sei es ihr aber von Tag zu Tag schwerer gefallen, gar nichts mehr auf ihren Accounts zu posten. Ob sie im selben Ausmaß wie damals wieder back ist, bleibt abzuwarten.

Aber einen Teaser für die Zukunft ihres Accounts hat sie: Schluss mit People Pleasing. Die Dinge, die sie postet, sollen zur Diskussion anregen und zeigen, was sie inspiriert. Auch auf Reichweite und Konkurrenz hat sie kein Bock mehr. Sie will sie selbst sein:

Jeder Post, der nun hier online gehen wird, trägt die Unterschrift meines Herzens.

Wie läufts mit Bibi? Julienco plauderts aus: