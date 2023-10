Bei den Billboard Music Awards 2023 hat Taylor Swift die Chance, so viele Preise wie noch nie abzuräumen.

Die Sängerin bricht einen Rekord nach dem anderen: Am 19. November könnte es schon den nächsten geben. Dann zeichnet das Musik-Magazin Billboard die erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler des Jahres vom aus. Taylor Swift ist unter anderem nominiert für die Kategorien Top Artist, Top Female Artist und Top Country Artist.

Die Sängerin SZA und der Country-Star Morgan Wallen kommen mit 17 Nominierungen nicht ganz an Taylor Swift ran. The Weekend könnte 16 Preise gewinnen. Insgesamt werden Awards in 69 Kategorien vergeben.

Stellt Taylor Swift die Rekorde von Drake ein?

In der wichtigsten Kategorie "Top Artist" tritt neben Taylor Swift, SZA und Wallen auch der Rapper Drake an. Ihm könnte Swift einige Rekorde abziehen:

2017 bekam Drake an einem Abend 13 Auszeichnungen - so viele wie kein anderer.

Insgesamt hat er 34 Awards bekommen und führt damit die Top-Liste an. Taylor Swift hat aktuell 29 und könnte ihn im November überholen.

