Billie Eilish droppt umweltfreundliches Album

Am 17. Mai kommt "Hit Me Hard and Soft" raus. Die Vinyls sollen aus recyceltem Material hergestellt werden.

Eine Version der Platte wird aus recyceltem schwarzem Vinyl hergestellt. Die anderen sieben aus recyceltem Bio-Vinyl. Das wurde unter anderem aus altem Küchenöl hergestellt! Verpackung, Tinte, Merch: alles umweltfreundlich Nicht nur die Vinyls, sondern auch die Verpackung soll zu 100 Prozent aus recyceltem Material bestehen. Das steht auf Billies Webseite. Außerdem wurde bei der verwendeten Tinte, Folie und den Versandkartons auf Nachhaltigkeit geachtet.

Die Shirts, die als Merch verkauft werden, bestehen aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester. Deswegen ist Billie Eilish umweltfreundlich Billie hat mit "Billboard" darüber gesprochen, warum sie ihr neues Album so umweltfreundlich gestaltet. Sie könne mittlerweile viel mehr Menschen erreichen - das sei eine große Verantwortung, aber auch ein Privileg. Wenn ich dieses Privileg nicht nutze, um etwas Gutes in der Welt zu tun, was ist dann der Sinn?