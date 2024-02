Schon wieder Bombendrohungen an Schulen: Polizei gibt Entwarnung

Betroffen waren die Hildegardis-Schule, die Berufsbildende Schule und die Rochus-Realschule in Bingen.

Wie die Polizei berichtet, wurden die Schulen am Morgen geräumt. Seit 9:50 Uhr kehren die knapp 2.500 Schülerinnen und Schüler aber wieder in den Unterricht zurück. Die Polizei und Spezialisten vom LKA Rheinland-Pfalz hatten zuvor die Lage gecheckt. Wegen der Drohmails wird jetzt weiter ermittelt.

Zweite Bombendrohung in kurzer Zeit in Bingen

Erst in der vergangenen Woche hatte es in Bingen zwei Bombendrohungen gegeben - auch da an der Berufsbildenden Schule und der Hildegardis-Schule. Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag, es sei nicht auszuschließen, dass die gleichen Täter die Drohungen verschickt haben. Damals hatte die Polizei die Schulen mit Sprengstoffhunden durchsucht, konnte aber keine Bomben finden.