Platz vier in der EU! So viele brechen die Schule ab ❌

Nur in drei EU-Ländern brechen noch mehr junge Leute die Schule ab als bei uns. Aber auch ohne Abschluss gibt's Jobs.

Das zeigen die Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat:

Demnach ist die Quote in Rumänien mit 15,6 Prozent am höchsten.

Spanien mit 13,9 Prozent und Ungarn mit 12,4 Prozent folgen auf Platz zwei und drei.

In Deutschland haben 2022 12,2 Prozent die Schule ohne Schulabschluss beendet - Platz vier!

Das heißt: Fast jeder achte Schüler in Deutschland verlässt die Schule, ohne dass er seinen Abschluss in der Tasche hat!

Schulabbruch - und dann?

Wie es danach weitergeht, weiß Jan Krüger. Er ist Abteilungsleiter für Bildungspolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Im Interview mit DASDING sagt er: "Dranbleiben lohnt sich". In vielen Bereichen sei eine Ausbildung ohne Abschluss möglich. Alternativ könne man es sich auch immer noch anders überlegen und den Abschluss später nachholen.

Deutschland auf Platz vier bei Schulabbrecherquote Dauer 0:22 min Deutschland auf Platz vier bei Schulabbrecherquote

Gibt es auch gute Nachrichten?

Ja! Denn in der EU haben in den letzten Jahren insgesamt mehr Menschen den Schulabschluss durchgezogen. Auch in Deutschland hat sich der Anteil der Schulabbrecher um 0,3 Prozent verbessert - nur eben auf einem schlechten Level im Vergleich zum Rest der EU. 2021 hatten fast 50.000 junge Menschen die Schule ohne Abschluss verlassen.

Nicht jeder geht gerne in die Schule - das liegt auch an Mobbing: