Im Hohenlohekreis in Baden-Württemberg wurden 40.000 Behälter verteilt. Darin können die Bewohner altes Öl sammeln.

Was machst du nach dem Braten mit dem Fett in der Pfanne? Wahrscheinlich wegwerfen. Im Hohenlohekreis kann man jetzt etwas Sinnvolles damit anstellen: In grünen 1,2-Liter-Behältern kann man das Öl sammeln und später abgeben. Dann bekommt man einen neuen Behälter zurück und kann weitermachen. So soll aus dem benutzten Öl etwas Neues entstehen: nämlich Bio-Diesel.

Erfolgreiche Pilotprojekte für den Klimaschutz

In zwei Orten im Hohenlohekreis - Öhringen und Dörzbach - wurde das schon ausprobiert und es wurden mehrere Tonnen Fett gesammelt. Im ganzen Kreis könnten jedes Jahr bis zu 150 Tonnen Öl gesammelt werden.

Wir möchten Vorreiter für andere Landkreise sein und zeigen, dass die Sammlung und die separate Verwertung von Altspeisefett einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.

