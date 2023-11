Fußballstar Luis Díaz' Eltern wurden entführt!

Seine Mutter wurde schon gerettet, sein Vater muss noch befreit werden. Jetzt schickt Kolumbien Soldaten zur Rettung.

Die Entführer sollen den Vater von Luis Díaz nahe der Grenze zu Venezuela gebracht haben, so der kolumbianische Innenminister. Damit der Vater schnell gerettet werden kann, werden Soldaten dahin geschickt. Außerdem gibt es eine Belohnung von mehr als 45.000 Euro für hilfreiche Hinweise.

Mutter und Vater von Luis Díaz entführt: Was ist passiert?

Am Samstag wurden die Eltern des Fußballstars in Kolumbien von bewaffneten Männern auf Motorrädern entführt. Díaz' Mutter konnte in der Nacht auf Sonntag gerettet werden. Sie war unverletzt.

