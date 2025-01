5 Jahre Knast für Silvester-Randale?! Politiker fordern harte Strafen

An Silvester hatten wieder Menschen Einsatzkräfte mit Böllern angegriffen. Das soll in Zukunft hart bestraft werden.

Nach den erneuten Böller-Angriffen auf Polizei, Feuerwehr und Sanitäter in der Silvester-Nacht fordert Innenministerin Nancy Faeser in der Freitagsausgabe der "Bild"-Zeitung: Es soll bis zu 5 Jahre Haft dafür geben können. Justizminister Volker Wissing sagte ebenfalls in der "Bild", dass die Täter schnell und konsequent bestraft werden sollen.

Faeser will härtere Strafen für Böller-Werfer Dauer 0:19 min Faeser will härtere Strafen für Böller-Werfer

Harte Strafen für Silvester-Gewalt: Das soll jetzt passieren

Die Bundesregierung hatte im September schon einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem Angriffe auf Einsatzkräfte härter bestraft werden können. Faeser und Wissing fordern, dass der Entwurf jetzt so schnell wie möglich beschlossen wird - am besten noch vor der Wahl am 23. Februar. Laut Wissing sei es jetzt auch schon möglich, solche Angriffe streng zu bestrafen. Das Gesetz müsse aber noch angepasst werden.