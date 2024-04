Türkei-Besuch: Steinmeier mit Dönerspieß im Gepäck 🥙🧳

Bundespräsident Steinmeier reist in die Türkei. Mit am Start ein Dönerspieß samt Dönermann aus Berlin.

Heute gehts für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum ersten Mal in seiner Amtszeit in die Türkei. Da Deutschland und die Türkei eine lange Freundschaft aufgrund der Einwanderungsgeschichte verbindet, hat sich der Bundespräsident was Feines einfallen lassen. Beim Staatsempfang mit Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu am Montagabend soll es Döner geben, straight aus Berlin. Mitgebracht von Arif Keles aus Berlin-Schöneberg und seiner Kult-Dönerbude Hisar.

Döner - das Symbol deutsch-türkischer Geschichte

Was viele als schlechten Gag auffassen könnten, soll tatsächlich die deutsch-türkische Geschichte würdigen. In den 1960er Jahren hat sich nämlich die erste Generation türkischstämmiger Menschen auf nach Deutschland gemacht und dem Land zu einem neuen Wirtschaftswunder verholfen.

Deutschlands liebstes Fast Food

"Ich sehe es als große Wertschätzung, dass ich mit auf die Reise darf", sagte Keles der Nachrichtenagentur AFP. Als Türke in dritter Generation steht auch er stellvertretend für diese Beziehung.

Döner gilt in Deutschland schon als Nationalgericht und zählt mit einem Jahresumsatz von etwa 7 Milliarden Euro zum beliebtesten Fast Food der Deutschen.

Btw: Das Bild ist natürlich eine Montage 😉