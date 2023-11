Illegal? Deshalb gibt's Stress mit Cannabis-Automat 🥦

Der neue Automat in Horb bietet Cannabis-Produkte an. Erlaubt ist er wohl nicht. Der Grund ist nicht nur das Cannabis.

Der Automat steht seit Kurzem am Hauptbahnhof in Horb. Viele Sch├╝ler d├╝rften ihn schon gesehen haben. Sie kommen dort vorbei, wenn sie zur Schule gehen. Neben S├╝├čigkeiten und Getr├Ąnken sind auch Packungen mit einer Cannabis-Pflanze darauf zu sehen. Daf├╝r muss man mindestens 18 Jahre alt sein und das mit dem Perso nachweisen. Allerdings: Laut der Stadt Horb wurde der Automat ohne Genehmigung aufgestellt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen den Inhalten.

Cannabis-Produkte im Automat legal?

Die Polizei geht davon aus, dass in dem Automaten am Horber Bahnhof tats├Ąchlich CBD-Produkte - also Produkte mit Cannabinoiden - angeboten werden. Solche Produkte sind dann legal, wenn der THC-Gehalt unter 0,2 Prozent bleibt. Deshalb gibt es zum Beispiel ├ľle, Cremes oder Mundsprays damit auch anderswo zu kaufen. Wie es aber mit dem Horber CBD-Automaten konkret weitergeht, will die Polizei aktuell nicht sagen.

