Kiffen am Steuer: Dieser Grenzwert gilt jetzt für Autofahrer

Der Bundestag hat das Cannabis-Gesetz noch einmal nachgebessert. Bekifften Autofahrern drohen hohe Strafen …

Für Cannabis am Steuer gilt ab jetzt ein Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blut. Was hat der Bundestag am Donnerstagabend beschlossen?

Autofahrer, die den THC-Grenzwert überschreiten, droht beim ersten Verstoß eine Geldstrafe von 500 Euro. Außerdem soll es ein Fahrverbot von einem Monat geben.

Außerdem soll es ein von geben. Der Mischkonsum ist im Straßenverkehr verboten : Wer gekifft hat, darf danach also keinen Alkohol mehr trinken und mit dem Auto fahren. Wer das macht, soll mindestens 1.000 Euro bezahlen müssen. Dazu soll auch ein einmonatiges Fahrverbot kommen.

ist im Straßenverkehr : Wer gekifft hat, darf danach also keinen Alkohol mehr trinken und mit dem Auto fahren. Wer das macht, soll mindestens bezahlen müssen. Dazu soll auch ein kommen. Für Fahranfänger ist Cannabis am Steuer vollständig verboten. Wer dagegen verstößt, muss in der Regel mit einer Strafe von 250 Euro rechnen.

Cannabis-Grenzwerte im Straßenverkehr: Das steckt dahinter Dauer 0:40 min Cannabis-Grenzwerte im Straßenverkehr: Das steckt dahinter

Grenzwert für Autofahrer: Was hat es mit dem THC-Wert auf sich?

THC ist der Wirkstoff in der Cannabis-Pflanze, der hauptsächlich für die Rauschentwicklung zuständig ist. Zum Vergleich: 3,5 Nanogramm THC im Blut entsprechen in etwa 0,2 Promille beim Alkohol.

Welche Auswirkungen Rauschmittel wie Cannabis und Alkohol auf Autofahrer haben, kannst du hier checken:

Hier könnte es bald Cannabis-Clubs geben: