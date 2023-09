Beef eskaliert: Schlägerei zwischen Capital Bra und NGEE?

Capi war wieder in Berlin unterwegs. In Neukölln hat er auf NGEE gewartet - und der ist offenbar erschienen.

In mehreren Instagram-Stories hatte sich Capital Bra am Freitagabend am Bahnhof in Neukölln zeigt. Er forderte NGEE auf, dort hinzukommen. Schon den ganzen Tag war er in Berlin und machte provokante Storys in Richtung seiner Feinde. Nach einigen Videos mit Fans, die nach Neukölln gekommen waren, zeigte Capi sich dann vor einem Restaurant. Den Standort packte er in die Story.

Und diesmal kam NGEE. In seiner nächsten Story sprach Capi von "Klatschen", die NGEE kassiert haben soll. Der Betroffene meldete sich schließlich auch selber. Laut NGEE hätte nicht Capi alleine auf ihn gewartet, sondern eine große Gruppe älterer Männer. Diese hätten ihn dann angegriffen, während Capi auf den Boden geguckt haben soll.