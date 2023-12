Haben Cardi B und Offset ihr Luxus-Haus getrasht?

Offenbar sind die beiden zudem einfach ohne zu kündigen ausgezogen, ohne weiter Miete zu zahlen.

Das sagt zumindest der Vermieter. Cardi B und ihr Ex Offset sind demnach schon im Oktober aus ihrem Haus in Beverly Hills ausgezogen. Jetzt müssen sie vor Gericht. Der Grund: Sie sollen "erhebliche Schäden" am Haus verursacht und keine Miete mehr gezahlt haben. Das berichtet TMZ, die wohl Einblick in Gerichts-Dokumente hatten. In dem Haus lebten Cardi B und Offset wohl seit Anfang 2022.

Zerstörte Wände und kaputte Möbel

Die Hauseigentümer haben unter anderem Kratzer in den Fliesen, kaputte Möbel, Löcher in den Wänden und Brandspuren an Tischen und Schränken. Der Vermieter gibt einen Schaden von rund 77.000 Euro an. Anfang Dezember hat Cardi die Trennung von Offset öffentlich gemacht: