Profiboxer Cem Kilic aus RLP ist tot

Der 29-Jährige wurde über die Feiertage tot aufgefunden. Über die Todesursache gibt es nur Vermutungen.

Cem Kilic ist als Sohn von türkischen Eltern in Neustadt geboren und in Lambrecht aufgewachsen. Mit 19 ist er in die USA, um sich seiner Box-Karriere zu widmen. Mit krassem Erfolg: Er hatte sogar schon gegen Legende Tyson Fury gekämpft. 2022 hörte er auf zu Boxen. Die Bilanz seiner Karriere waren 17 Siege, davon 11 KO's. Er hatte nur eine Niederlage.

Wir haben die Nachricht vom Tod einer unserer ehemaligen Nationalboxer bekommen. Wir wünschen den trauernden Angehörigen Geduld. Ruhe in Frieden.

Todesursache? Nix bestätigt

Ein US-Boxmagazin berichtet, Cem habe schon länger Probleme mit Drogen und seiner mentalen Gesundheit. Eine Überdosis soll ihn letztlich das Leben gekostet haben. Bestätigt sind diese Infos nicht.

Schon in der ersten Runde musste dieser Kampf abgebrochen werden: