Auf Bayern München und Borussia Dortmund warten starke Gegner. Den größten Teams konnten sie aber aus dem Weg gehen.

Die Spiele wurden am Freitag in der UEFA-Zentrale in Nyon in der Schweiz ausgelost. Die Hinspiele finden am 9. und 10. April statt, die Rückspiele am 16. und 17. April. Das sind die Paarungen:

FC Arsenal - Bayern München

Atletico Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - FC Barcelona

Champions League: So wird das Halbfinale

Gleichzeitig wurden auch die Konstellationen für die Halbfinals ausgelost. Die Hinspiele der Halbfinals finden am 30. April und 1. Mai statt, die Rückspiele am 7. und 8. Mai. Ein deutsches Duell wird es nicht geben können:

Europa League: Leverkusen gegen West Ham

Auch die Viertelfinal-Paarungen der Europa League wurden ausgelost. Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen muss gegen West Ham United antreten. Das Hinspiel findet am 11. April in der BayArena statt, das Rückspiel am 18. April in London.

Da ebenfalls die Konstellationen fürs Halbfinale ausgelost wurden, ist schon klar: Ein "Traumfinale" Bayer-Trainer Xabi Alonso gegen seinen Ex-Klub Liverpool ist möglich: