Charkiw: Ukraine gesteht "taktische Erfolge" der russischen Armee

Russland soll laut eigenen Angaben vier Dörfer im Osten der Ukraine eingenommen haben. Viele Ukrainer mussten fliehen.

In der Region Charkiw greift Russland die Ukraine seit Freitag massiv an. Der Gouverneur der Region, Oleh Synehubow, sagte, dass alle Teile der Grenze fast rund um die Uhr unter Beschuss stünden. Russland meldete, dass sein Militär weitere Dörfer in der Region Charkiw eingenommen haben soll. Die Ukraine gestand am Montag "taktische Erfolge" der russischen Truppen ein.

Russischer Angriff auf Region Charkiw: Viele Menschen fliehen

Fast 6.000 Menschen sind aus dem Gebiet geflohen. Mehrere Menschen sind durch die Angriffe gestorben.

Wir waren nicht bereit zu gehen. Zuhause ist Zuhause.

Die russische Armee soll schon kurz vor der Stadt Wowtschansk stehen, wo sich nach Schätzungen noch 500 Zivilisten befinden. Die Polizei bringt dort aber nach eigenen Angaben weiterhin Einwohner aus der Stadt in Sicherheit.

Wohngebäude in Belgorod angegriffen

Auf der anderen Seite der Grenze hat die ukrainische Armee die russische Stadt Belgorod angegriffen. Acht Menschen wurden getötet, als ein Wohngebäude von einer Rakete getroffen wurde, wie die Rettungskräfte mitteilten.

