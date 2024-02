Schüsse bei Chiefs-Siegesfeier! Eine Tote und mehrere Verletzte

Die Kansas City Chiefs haben ihren Super-Bowl-Sieg mit einer Parade gefeiert. Doch es gab einen tödlichen Zwischenfall.

Was ist passiert?

Am Rande der Siegesfeier der Football-Mannschaft sind Schüsse gefallen . Eine 43-jährige Frau ist gestorben.

. Eine 43-jährige Frau ist gestorben. Mehr als 20 Personen wurden verletzt.

wurden verletzt. Die Opfer seien laut Polizei zwischen 8 und 47 Jahren alt, etwa die Hälfte von ihnen sei jünger als 16 Jahre.

Die Polizei hat gesagt, dass drei Verdächtige festgenommen wurden - unter ihnen sind zwei Jugendliche. Eine Person wurde mittlerweile wieder freigelassen.

Schüsse in Kansas City bei Super-Bowl-Parade: Das ist passiert Dauer 0:23 min Schüsse in Kansas City bei Super-Bowl-Parade: Das ist passiert

Kansas City: Streit war Auslöser für die Schüsse

Im TV war zu sehen, wie das Gelände der Veranstaltung evakuiert wurde. Offenbar war die Parade allerdings schon beendet, als die Schüsse fielen. Den offiziellen Angaben nach wurde in der Nähe des Bahnhofs geschossen. Die Polizei sagte, die Schüsse seien von einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ausgegangen. Mehr Details sind nicht bekannt. Nach Erkenntnissen der Polizei gibt es keinen terroristischen Hintergrund.

Wie geht es Mahomes, Kelce und Co?

Die Spieler und Trainer der Chiefs waren mit einem Doppeldeckerbus durch Kansas City gefahren. Zusammen mit tausenden Fans feierten sie den Sieg beim Super Bowl. Dem Team geht es gut. Chiefs-Trainer Rick Burkholder sagte, sie seien in Bussen auf dem Rückweg zum Arrowhead-Stadion gewesen, als die Schüsse fielen. Außerdem haben die Chiefs gesagt, dass sie "zutiefst traurig über diesen sinnlosen Akt der Gewalt sind." Quarterback Patrick Mahomes schrieb zu dem Vorfall auf X:

Praying for Kansas City… 🙏🏽🙏🏽🙏🏽

Kansas City Chiefs gewinnen Super Bowl

Die Mannschaft hat am Sonntag in Las Vegas im NFL-Finale in der Verlängerung mit 25:22 gegen die San Francisco 49ers gewonnen.