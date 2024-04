Blut auf Bühne und Technik-Fail: DAS ging beim Coachella schief!

Nelly Furtado und Grimes sind beim Coachella-Festival aufgetreten. Bei den Auftritten lief aber nicht alles nach Plan.

"Küss deinen Mann und nicht die Bühne", schrieb Nelly Furtado nach ihrer Performance am Samstagabend beim Coachella in ihrer Insta-Story. Während sie gemeinsam mit dem australischen Producer Dom Dolla auf der Bühne stand, machte die Kanadierin plötzlich einen Abgang und stürzte. In einem späteren Video zeigte sie dann ihren blutenden Daumen:

Ich habe buchstäblich alles auf der Bühne gelassen (...) einschließlich meines Blutes.

Der Sturz war aber offenbar halb so wild. Direkt danach ist Nelly Furtado wieder aufgestanden und hat weitergesungen.

Coachella 2024: Grimes hat Technik-Struggle

Auch bei der 36-Jährigen lief es nicht rund. Grimes hatte bei ihrem Auftritt heftige Probleme mit der Technik. Zwischenzeitlich musste sie sogar einen Song unterbrechen und sich bei der Crowd für das "Klangchaos" entschuldigen. Später sagte Grimes auch noch einmal auf Social Media sorry und erklärte, dass die zweite Show am nächsten Wochenende deutlich besser laufen soll.

Hier kannst du checken, wie Grimes auf der Bühne reagiert hat:

Beim Coachella gab es diesen heftigen Gänsehautmoment: