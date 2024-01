Das wird alles beim WEF24 in Davos besprochen

2800 Spitzenleute aus Wirtschaft und Politik kommen diese Woche beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums – kurz WEF – in Davos zusammen. Vor allem die aktuellen geopolitischen Spannungen und Krisen stehen im Mittelpunkt des Tagungsprogramms unter dem Motto „Vertrauen wiederherstellen“. Die Kriege in der Ukraine sowie in Israel und Gaza sind das dominierende Thema. Unmittelbar vor dem WEF trafen sich am Sonntag in Davos bereits Delegationen aus über 80 Ländern zu Gesprächen über die Friedenspläne der ukrainischen Regierung. Nach einem Eröffnungskonzert am Abend beginnt das offizielle WEF-Programm am Dienstag. Dann werden unter anderem Chinas Ministerpräsident Li Qiang und der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet. Auf der Gästeliste stehen auch US-Außenminister Blinken, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, sowie zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus dem Nahen und Mittleren Osten. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb von einem „kleinen Nahostgipfel“ in Davos. Aus Deutschland werden Wirtschaftsminister Habeck, Außenministerin Baerbock und Finanzminister Lindner erwartet.