Basketball: Frauennationalmannschaft spielt bei Olympia!

Deutschland hat das entscheidende Game gegen Brasilien gewonnen und spielt zum ERSTEN MAL bei den olympischen Spielen.

In Belém (Brasilien) spielte Deutschland gegen Brasilien um die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Sie haben knapp gegen die Brasilianerinnen gewonnen: Am Ende stand es 71 (BRA) - 73 (GER). Damit hat es Deutschland dieses Jahr erstmalig zur Olympia geschafft! Die olympischen Sommerspiele werden in Paris stattfinden.

DBB-Frauen: Deshalb ist der Sieg krass

Seit 1976 finden alle vier Jahre die olympischen Basketballturniere der Frauen statt. Bisher hat Deutschland es nicht geschafft, sich dafür zu qualifizieren. Das letzte Mal (und erste Mal), dass Deutschland bei der Europameisterschaft gewonnen hat, war 1997. Da hat die deutsche Frauennationalmannschaft Bronze geholt. Die Europameisterschaft findet seit 1938 alle zwei Jahre statt.

Bei der Basketball-Weltmeisterschaften der Damen war Deutschland auch nur einmal dabei - und zwar 1998. Aber nice to know: Die nächste Weltmeisterschaft findet 2026 in Deutschland statt.

Eine der deutschen Spielerinnen wurde zuletzt ausgezeichnet: