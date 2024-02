Waffenruhe-Deal mit der Hamas: Netanjahu sagt Nein!

Keine Waffenruhe für den Gazastreifen. Statt einem Deal zu Hamas-Bedingungen will Netanjahu den Krieg gewinnen.

Nur ein absoluter Sieg und dass die Hamas komplett zusammenbricht, könne Israels Sicherheit wiederherstellen - davon ist der Präsident des Landes, Benjamin Netanjahu, überzeugt. Einen Deal von der Hamas, bei dem es eine längere Waffenruhe geben und Geiseln freigelassen werden sollten, hat er abgelehnt. Darin hatte die islamistische Organisation unter anderem gefordert, dass Israel 1.500 palästinensische Häftlinge frei lässt und sich aus dem Gazastreifen zurückzieht - die Hamas will also an der Macht bleiben.

Netanjahu lehnt Forderungen der Hamas ab Dauer 0:48 min Netanjahu lehnt Forderungen der Hamas ab

Bereitet Israels Armee einen Angriff in Rafah vor?

Um den Krieg gegen die Hamas zu gewinnen und die Geiseln freizubekommen, sei Druck nötig. Netanjahu hat das israelische Militär offenbar angewiesen, sich auf einen Einsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens vorzubereiten. Vorher hatte UN-Generalsekretär António Guterres vor genau so einem Einsatz gewarnt. Ein Angriff auf die Stadt Rafah, die voll ist mit Geflüchteten, würde den humanitären Albtraum und das Leid der Menschen um ein Vielfaches vergrößern, so Guterres.

So verdienen Reisevermittler an dem Krieg im Gazastreifen: