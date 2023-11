NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth sagt: "Die Begeisterung für American Football steigt!"

Den "ganz neuen Hype" schreibt Steinforth der Ausrichtung mehrerer Regular-Season-Spiele in Deutschland zu. Diese würden für zusätzliche Football-Begeisterung und "viele neue Anhänger für American Football" sorgen. Das sagte Steinforth im Interview mit der Deutschen Presseagentur. Dieses Jahr gibts zwei Spiele der NFL im Fußballstadion in Frankfurt zu sehen. Am Sonntag spielt Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Eine Woche später treffen dann die New England Patriots und die Indianapolis Colts aufeinander.

NFL-Hype in Deutschland: Das sind die Gründe!

Im letzten Jahr wurden erstmals mehrere NFL-Spiele aus der Regular Season in München ausgerichtet. Neben der neuen Zugänglichkeit von American Football in Deutschland, sieht Alexander Steinforth die Sportbegeisterung der Deutschen als verantwortlich für den "neuen Hype":

Deutschland ist ein sehr sportbegeistertes Land und hat eine umfassende Football-Historie. Hinzu kommt, dass das Interesse der Sportinteressierten immer internationaler wird. Das merken wir selbstverständlich auch am Zuspruch aus der Fan-Community.

Die große Spannung beim Football trage aber auch dazu bei - es komme immer wieder zu Überraschungen und jedes Team könne jeden schlagen.

Wie heftig der Football-Hype in Zahlen ist, erfährst du hier: