Super Bowl: ER ist der Main-Act 2024!

Rihanna hat dieses Jahr bei der Halftime-Show alles abgerissen. Jetzt ist klar, wer ihr Nachfolger wird.

RnB-Star Usher wurde in einem Video von der NFL als Main-Act bekanntgegeben. In dem Video teilt Kim Kardashian ihm mit, dass er beim Super Bowl am Start sein wird.

Es ist mir eine Ehre, endlich einen Super-Bowl-Auftritt von meiner Wunschliste zu streichen. Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu präsentieren, wie sie sie noch nie zuvor von mir gesehen hat.

Vorher gab es Gerüchte, dass Taylor Swift die Ehre haben soll. Ein paar US-Medien sagen aber, dass sie keine Zeit hat, weil sie während des Super Bowls auf Tour sein wird. Ob das wirklich stimmt, ist aber nicht safe.

