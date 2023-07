Die DFB-Frauen wollen damit Mädchenfußball-Projekte supporten. Bei dieser WM kriegt jede Spielerin garantiert Cash.

So soll jede Teilnehmerin an der Frauenfußball-Weltmeisterschaft mindestens 32.000 US-Dollar bekommen. Die Spielerinnen des Teams, das den Titel holt, bekommen sogar jeweils 270.000 US-Dollar.

DFB-Frauen machen bei "Common Goal" mit

Bei "Common Goal" geht es darum, ein Prozent von dem verdienten Geld abzugeben. Das wird das komplette DFB-Team bei dieser WM machen. Das Geld wird in die Mädchenfussball-Projekte "Futbalo Girls" und "Girl Power" fließen. Die Projekte sind deutschlandweit am Start. Der DFB erklärt: Man wolle sich mit der Aktion dafür einsetzen, dass alle Frauen und Mädchen Teil des Fußballs sein können - ganz besonders gilt das für Mädchen mit einem Zuwanderungshintergrund.

Nice to know: Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Montag in die FIFA Frauen WM in Australien und Neuseeland ein. Dann wartet im ersten Match das Team von Marokko auf Alexandra Popp, Merle Frohms und Co. Anpfiff ist nach unserer Zeit um 10:30 Uhr. Das ZDF überträgt das Spiel im TV und Livestream.