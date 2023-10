DFB-Pokal: DAS sind die Gegner der Südwest-Teams 🏆

Heidenheim vs. Gladbach mal zwei. Der FCK hat Bock auf Köln. Hier erfährst du den Gegner deines Lieblingsvereins.

Die DFB-Pokal-Auslosung für die Runde der letzten 32 Teams fand am Sonntagabend statt. Das härteste Los erwischte der 1. FC Saarbrücken. Sie müssen gegen den FC Bayern antreten. Sieben Teams aus dem Südwesten sind auch noch dabei. Das sind die nächsten Hürden für sie auf dem Weg nach Berlin:

Freiburg - Paderborn

VfB Stuttgart - Union Berlin

Mönchengladbach - Heidenheim

Dortmund - Hoffenheim

Hertha BSC - Mainz

Kaiserslautern - 1. FC Köln

Sandhausen - Leverkusen

Heidenheim spielt zweimal hintereinander in Mönchengladbach

Heidenheim spielt Ende Oktober in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Das DFB-Pokal-Match ist kurz danach. Und findet ebenfalls auswärts in Mönchengladbach statt. Nämlich am Dienstag oder Mittwoch in der Woche danach. Beide Spiele sind noch nicht fix terminiert.

Traditionsduell auf dem Betzenberg

Der 1. FC Kaiserslautern trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokal auf den 1. FC Köln. Das Spiel wird in Kaiserslautern ausgetragen. Der FCK freut sich auf das Duell mit dem Erstliga-Team:

Dirk Schuster zum @DFB_Pokal-Los @fckoeln: "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir ein Heimspiel zugelost bekommen haben, darauf haben wir auch ein bisschen gehofft."#Betze #FCK #FCKKOE #DFBPokal #BERLIN2024 #GEWINNERBLEIBT 1/3 pic.twitter.com/Z9CLtqhQYX

Hier siehst du alle Spiele der zweiten Runde

Hier siehst du die anderen Spiele in der Übersicht. Gespielt wird die zweite Runde am 31. Oktober und dem 1. November:

Das sind die Spielpaarungen der 2. DFB-Pokalrunde! 🏆🤩Auf welche Begegnung freut ihr euch am meisten? #DFBPokal #BERLIN2024 #GEWINNERBLEIBT | @TARGOBANK pic.twitter.com/Lskq9OKf9t

