Fans spenden für DJ nach "Urin-Unfall" 💦

DJ NERV hatte richtig Pech: Bei einem Rave schaffte es ein Fan nicht mehr zum Klo. Sein Urin tropfte in NERVs Deck.

NERV legte 2023 bei einem Ravesgiving in den USA auf. Ein Gast war wohl so betrunken, dass er die Toilette nicht mehr gefunden hat. Drei Wochen später berichten Medien darüber.

Fans spenden für neues DJ-Deck

Der Gast leerte seine Blase in der oberen Etage am Geländer. Der Urin ist direkt in NERVs Deck getropft und hat es komplett zerstört. NERVs Idee: Er startete eine GoFundMe-Page, um 1.500 Dollar von seinen Fans zu bekommen, damit er sich ein neues Deck kaufen kann. 505 Dollar sind schon zusammen gekommen.

