Djokovic gewinnt US Open und ...

... ehrt den verstorbenen Basketball-Profi Kobe Bryant. Wie das?

In einem bunten T-Shirt, auf das ein gemeinsames Bild mit der 2020 gestorbenen Ikone gedruckt war, feierte Novak Djokovic seinen vierten US-Open-Titel und die nächsten Rekorde.

Kobe war ein enger Freund. Wir haben viel über Siegermentalität gesprochen, als ich Verletzungsprobleme hatte.

Der Tod von Bryant und dessen Tochter Gianna bei einem Hubschrauberabsturz habe ihn tief getroffen.

Djokovic: der erfolgreichste Tennisspieler der Welt

Der 36 Jahre alte Serbe bezwang am Sonntag Daniil Medwedew im Endspiel mit 6:3, 7:6, 6:3 und nahm erfolgreich Revanche für die Finalniederlage gegen den Russen vor zwei Jahren in New York. Djokovic kehrt damit an die Spitzenposition der Tennis-Weltrangliste zurück.

Hier lief's nicht so gut für Djokovic: