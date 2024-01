Doja Cat kommt nicht nach Deutschland - aber vielleicht doch zu dir nach Hause?

Ihren finalen Tourstop in den USA soll es jetzt nämlich als Virtual-Reality-Stream geben.

In der Meta Horizon App soll das Konzert am 20. Januar ausgestrahlt werden - for free. Und umso besser, wenn du eine VR-Brille hast. Laut der Pressemitteilung von Meta kannst du dann nämlich die riesige Spinne über der Bühne und eine beeindruckende Licht- und Pyroshow sehen. Ob der Stream in Deutschland auch verfügbar sein wird, ist aber noch nicht bekannt.

Attention! Doja Cat schockt mit neuer Single

Du willst lieber auf ein Real-Life-Konzert von Doja Cat?

Die Fans in Deutschland haben dieses Jahr Pech. Doja Cat kommt zwar nach Europa, aber spielt keine einzige Show in Deutschland. Um sie live zu sehen, müssten Fans nach England, Schweden, Frankreich oder in die Niederlande reisen. Ob es dafür einen Grund gibt? No one knows.

So sah ihr Tourstop in San Francisco im Herbst aus:

Doja Cat gilt als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen: