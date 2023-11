Pottwalkacke als CO2-Killer: Tiere bekommen Schutzgebiet 🐋

Das erste Schutzgebiet f├╝r Pottwale entsteht vor der kleinen Karibikinsel Dominica und hat auch f├╝r den Menschen einen Nutzen.

Pottwale scheiden ihren Kot n├Ąmlich ziemlich nah an der Wasseroberfl├Ąche aus. Der Kot ist sehr n├Ąhrstoffreich, sodass darauf Planktonbl├╝ten entstehen. Diese nehmen wiederum CO2 aus der Atmosph├Ąre auf. Der Wal-Biologe Shane Gero sagt dazu:

Auf gewisse Weise k├Ąmpfen Pottwale f├╝r uns gegen den Klimawandel.

Pottwale leben in Gefahr

Bevor die Menschen angefangen haben, Wale zu fangen, gab es zwei Millionen Pottwale. Jetzt gibt es nur noch rund 800.000 der Tiere, die bis zu 16 Meter lang werden. Vor Dominica leben weniger als 500 von ihnen. Weil sie dort recht nah vor der Insel leben, krachen sie immer mal wieder mit Schiffen zusammen oder verheddern sich in Netzen. Durch das Schutzgebiet will die Regierung von Dominica daf├╝r sorgen, dass die "majest├Ątischen" Tiere "sicher sind", so Ministerpr├Ąsident Roosevelt Skerrit.

