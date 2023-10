Nach neuem Album: Deshalb macht Drake jetzt eine Pause

Drake hat gerade erst sein neues Album "For All the Dogs" gedroppt - jetzt kündigt er eine lange Pause an.

Mit Features von den gehypetesten Artists wie: 21 Savage, J. Cole, SZA, Sexyy Red oder Bad Bunny ist "For All the Dogs" sein mittlerweile achtes Album.

Drakes Sohn - ein kleines Multitalent

Das Cover fürs Album hat niemand anderes als Drakes Sohn Adonis gemalt. Aber nicht nur das: Auf dem Track "Daylight" kannst du den Fünfjährigen sogar selbst rappen hören.

Wars das erstmal?

Aber es gibt nicht nur Release-News. Drake gab in einem Interview mit einem Radiosender bekannt, dass er sich erst mal ein Jahr oder länger vom Musikmachen zurückziehen will. Er hat wohl gesundheitliche Probleme. Was genau, sagt er nicht. Es hat aber wohl mit seinem Magen zu tun.

"Ich werde vermutlich für eine Weile keine Musik machen, ich muss mich in erster Linie um meine Gesundheit kümmern."

Was bei Drake in letzter Zeit sonst noch so ging: