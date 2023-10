Drake schenkt Fan 50k - weil er abserviert wurde 💸

Bei einem Konzert ist Drizzy das Plakat von einem Besucher aufgefallen. Danach gab es Cash.

"Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, um Konzertkarten f├╝r mich und meine Ex zu kaufen, aber egal. Ihr PechÔÇť. Das stand auf dem Plakat des Fans, das Drake in der Menge gespottet hat.

Sie ist nicht mitgekommen?! [...] Aber wei├čt du was: Die wird sich dumm vorkommen. Ich gib dir 50K, damit du flexen kannst. Das ist deine Nacht, [...] schei├č auf die!

Wie die ├ťbergabe genau abgelaufen ist, wei├č man nicht.

Hat Drake einen Softspot f├╝r seine Fans?

Der Rapper bemerkte auch auf einer seiner letzten Shows das Schild eines Konzertbesuchers. Auf dem Plakat stand, dass der Mann das Geld, das f├╝r den Kauf von M├Âbeln gedacht war, f├╝r zwei Konzertkarten ausgegeben hat. Danach sagte Drake ganz spontan, dass der Fan am Ende der Show 50.000 Dollar bekommen sollte.

Wann kommt ein neues Album?

Die Fans warten schon sehns├╝chtig auf Drakes neues Album "For All The Dogs". Wegen seiner Insta-Story haben Fans vermutet, dass es am 22.09. rauskommt. Warum? Auf einem Bild waren die Zahlen 2 und 9 in seinen Haaren zu sehen. Und sie hatten Recht. Jetzt steht das Release-Datum: