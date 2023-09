Wann kommt das neue Drake Album? Jetzt ist es klar!

Seit mehreren Monaten steht fest, dass ein neues Album von Drake kommt. Jetzt hat er das Release-Datum gedroppt.

Im Juni hat Drake sein neues Album mysteriös angekündigt - in Zeitung-Ads über einen QR-Code. Seitdem mussten Fans warten. "Es ist bald soweit", sagte der Rapper erst neulich während einer Show in Las Vegas. Jetzt hat er auf Instagram das genaue Datum rausgehauen: Am 22. September kommt sein neues Album "For All The Dogs".

So sieht das Cover von "For All The Dogs" aus:

Auch das Cover hat Drizzy auf Insta gezeigt. Das hat sein Sohn Adonis gemalt - er ist gerade mal fünf Jahre alt. Wahrscheinlich soll es einen Hund darstellen:

Kommt der alte Drake zurück?

Drakes letztes eigenes Album kam im Juni 2022 raus und klang anders, als man es bisher von ihm kannte - eher nach House. Das neue Album soll jedoch für die Fans sein, die sich den "alten Drake" wünschen.

Was geht sonst bei Drake? Er hat neulich 50k an einen Fan gespendet: