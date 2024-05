Drohne soll Ertrinkende retten

In Zukunft könnten Drohnen dabei helfen, wenn Menschen im Wasser in Trouble geraten. So funktioniert es!

Mehrere Unternehmen forschen daran, Drohnen als fliegende Rettungsringe einzusetzen. "Interesting Engineering" hat das Modell eines chinesischen Herstellers gecheckt. So könnte eine Lebensretter-Drohne funktionieren: Die Drohne selbst ist schwimmfähig und sieht aus wie ein Rettungsring mit vier Propeller.

Mit bis zu 47 km/h fliegt sie zum gefährdeten Schwimmer hin.

Ein Pilot steuert die Drohne zum Beispiel vom Strand aus.

Der landet sie im Wasser. Durch ihren Auftrieb kann sie offenbar bis zu zwei Personen an der Oberfläche halten.

Sie kann maximal 10 Minuten am Stück fliegen.

Das verschafft Rettungskräften genug Zeit, um die Leute zu retten.

