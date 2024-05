So will die EU Frauen besser schützen

Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, Weiterschicken von Nudes: Einheitliche Mindeststandards in der EU sollen den Schutz von Frauen verbessern.

Der Rat der Europäischen Union hat die Richtlinie am Dienstag angenommen. Diese sorgt dafür, dass Zwangsheirat, Genitalverstümmelung und die Verbreitung von intimen Bildern online zu Straftaten werden. Auch Maßnahmen gegen Vergewaltigung und um Opfer häuslicher Gewalt zu schützen, sind vorgesehen. Einige Cyberstraftaten werden künftig mit einem bis fünf Jahren Haft bestraft.

Mehr Schutz für Frauen vor Gewalt Dauer 0:25 min Mehr Schutz für Frauen vor Gewalt

Die Mitgliedsstaaten der EU haben jetzt drei Jahre Zeit, um diese Regelungen in ihr nationales Recht einzubauen.

Good to know: Das EU-Parlament hatte dem Kompromisstext schon am 24. April zugestimmt. Die Mindeststandards machen Vergewaltigung nicht zur Straftat. Das geht auf die Kappe von Deutschland und Frankreich.

Hier bekommst du Hilfe bei häuslicher Gewalt Du bist selbst von häuslicher Gewalt betroffen oder kennst jemanden, der Hilfe braucht? Hier kannst du nach Unterstützung suchen: Bei akuter Bedrohung solltest du dich über die 110 direkt an die Polizei wenden.

direkt an die Polizei wenden. Das Hilfetelefon " Gewalt gegen Frauen " bietet rund um die Uhr Hilfsangebote in vielen verschiedenen Sprachen. Unter 08000 116 016 kannst du anonym und kostenlos anrufen.

" bietet rund um die Uhr Hilfsangebote in vielen verschiedenen Sprachen. Unter kannst du anonym und kostenlos anrufen. Hier findest du Frauenhäuser in deiner Nähe.

in deiner Nähe. Männer können sich beim " Männerhilfetelefon " kostenlose Unterstützung holen - auch online. Telefonische Beratung steht von Montag bis Freitag unter 0800 1239900 zur Verfügung.

" kostenlose Unterstützung holen - auch online. Telefonische Beratung steht von Montag bis Freitag unter zur Verfügung. Schutzeinrichtungen für Männer findest du hier.

