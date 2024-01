Sex im Dschungelcamp? Kondome sind am Start! 🍆

Im heißen Australien könnte es noch heißer werden: Wird es in diesem Jahr Sex im Camp geben?

Im Dschungeltelefon finden die Promis ab Freitag also nicht nur Tampons, sondern auch Kondome - denn die Produktion will ungeschützten Geschlechtsverkehr vermeiden! Ob Mike, Kim und Co. das ausnutzen werden?

Mike: Nicht ohne Gummi!

Unter den Kandidaten sind in diesem Jahr auch einige ehemalige Teilnehmer aus Datingshows. Mike Heiter und Kim Virginia Hartung haben bereits eine heiße Vorgeschichte: Im Reality-TV-Format "Are You the One?“ kamen sich die beiden näher. Einziger Haken: ein fehlendes Kondom. Er wollte nicht ohne Gummi mit ihr schlafen, Kim mit ihm aber schon. Damit diesmal nichts schiefgeht, wurde für Kondome gesorgt!

Ab dem 19. Januar 2024 kämpfen zwölf Promis um die Krone im Dschungelcamp.

