In Dubai hat es massive Regenfälle und Überschwemmungen gegeben - auch bei Dominic und Sarah Harrison zu Hause.

Am Dienstag berichtete Sarah Harrison in ihrer Insta-Story erst von den dunklen Wolken am Himmel, später eskalierte das Wetter. Die Straßen in Dubai waren überflutet und irgendwann kam das Wasser über die Terrasse ins Haus der Harrisons. Auch Influencerin und Ex-GNTM-Kandidatin Fiona Erdmann berichtete vom krassen Wetter in Dubai - sogar in die Mall of the Emirates hat es geregnet, wie sie in ihrer Story zeigt.

So sah es auf den Straßen in Dubai aus:

Dubai’s Journey from being a desert to a flooding country pic.twitter.com/78zUzowIch

Heftiger Regen: Viele Tote im Oman

Das Nachbarland der Vereinigten Arabischen Emirate hat es besonders hart getroffen. Mindestens 18 Menschen sind dort bei den Überschwemmungen ums Leben gekommen, wie die die staatliche Oman News Agency am Dienstag berichtete. Unter den Toten soll auch eine Gruppe Schulkinder gewesen sein.