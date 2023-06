Doch nicht tot: Frau wacht in Sarg auf! 😱

In Ecuador wurde eine Frau für tot erklärt. Bei der Totenwache stellte sich heraus: Sie lebt!

In einem Video, das auf Social Media viral gegangen ist, sieht man die 76-Jährige, wie sie schwer geschafft in ihrem offenen Sarg liegt. Die Frau wurde Medienberichten zufolge in ein Krankenhaus gebracht.

#LosRiosAunque usted no lo crea :Una mujer que fue declarada muerta por un doctor revivió en pleno sepelio ante la mirada de sus familiares, inmediatamente fue trasladado al hospital Martin Icaza donde la volvieron a atender, ocurrió en Babahoyo pic.twitter.com/VINClUOicE

Was ist passiert?

Laut dem Gesundheitsministerium wurde die Frau aus der Stadt Babahoyo in Ecuador am Freitag mit Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus gebracht. Dann brach ihr Kreislauf zusammen und sie reagierte nicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Folge: Der Arzt erklärte die Frau für tot. Während der Totenwache hat sie laut ihrem Sohn dann "gegen die Kiste geschlagen". Es war klar: Die Frau ist am Leben! Heftig: Der Sohn hatte wohl sogar schon eine Sterbeurkunde für seine Mutter bekommen.

Wie geht es jetzt weiter?

Laut der Zeitung "El Universo" wird die Frau jetzt auf der Intensivstation behandelt - übrigens im selben Krankenhaus, das sie zuvor für tot erklärt hatte. Die ganze Sache soll jetzt noch genauer untersucht werden.

