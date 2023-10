Die beiden Influencer hatten letzten Monat ihre Trennung bekannt gegeben. Jetzt stehen die Zeichen auf Liebes-Comeback.

In Jamoos Insta-Story ist Elaine nämlich wieder aufgetaucht - strahlend mit einem Strauß Rosen und vielen Herzballons in der Hand. Sieht ganz so aus, als ob die beiden ihre Beziehung trotz der Trennung wegen Elaines mentalen Struggles noch retten konnten. Letzten Monat gab es auch Gerüchte, dass Elaine Jamoo betrogen haben soll. Dazu haben aber beide gesagt, dass es nicht stimmt.

Aldi-Girl Elaine und JamooTV: Influencer-Couple

Im letzten Jahr sollen sich die beiden verlobt und islamisch geheiratet haben. Ihre Beziehung hatten die beiden von Anfang an öffentlich geteilt. Elaine hat auf TikTok momentan 1,7 Millionen Follower, Jamoo 5,7 Millionen.

