Sind Jeannie und Flavio ein Paar?

Die Hinweise verdichten sich: Der aufstrebende Rapper und die Influencerin verbringen ihren Urlaub gemeinsam.

Schon seit knapp zwei Wochen tauchen die beiden in gegenseitigen Videos auf, wirken dabei immer vertrauter. Was genau zwischen den beiden geht, ist nicht klar. In den Kommentaren auf TikTok brodelt die Gerüchteküche.

Flavio packt Jeannie aufs Albumcover

Jeannie ist sogar auf dem Cover von Flavios neuer Single "Laut Denken" mit Levin Liam, wie sie im Bett auf ihm liegt. In dem Song geht es auch um das Gefühlschaos in einer Liebesbeziehung.

Was sagen Jeannie und Flavio zu den Gerüchten?

Beide haben sich noch nicht geäußert. Was also wirklich zwischen Jeannie und Flavio läuft, ist nicht klar.