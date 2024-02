Bitter! Treffen von EliasN97 mit Ronaldo platzt in letzter Sekunde 😭

Mit CR7 chillen? F├╝r Eli w├Ąre damit ein Traum in Erf├╝llung gegangen. Der Mega-Streamer war sogar schon in Saudi-Arabien.

20 Meter haben Eli und Cristiano Ronaldo am Ende nur noch getrennt, wie der Streamer am Mittwoch verzweifelt in seiner Instagram-Story berichtet. Gemeinsam mit ViscaBarca war er beim Abschlusstraining von Ronaldos Verein Al-Nassr in der Hauptstadt Riad. Doch dann war Schluss, durch die letzte T├╝r zu CR7 wurden die beiden nicht gelassen. Der Grund: Ein Missverst├Ąndnis bei der Anmeldung.

Elias Nerlich beendet aktive Fu├čballkarriere bei Delay Sports

So kam Eli fast an das Meeting mit Ronaldo

Ein Treffen mit Cristiano Ronaldo findet immer unter h├Âchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Dementsprechend schwer ist es, ├╝berhaupt so eine M├Âglichkeit zu bekommen. Eli berichtet von sehr engen Kontakten, die ihm diese Chance m├Âglich gemacht haben.

Treffen mit CR7: Kriegt Eligella noch eine Chance?

Das haben Eli und ViscaBarca zumindest in ihren Storys angedeutet. Am Donnerstag ist das Spiel von Al-Nassr - die beiden Streamer werden vor Ort sein. Laut Eli ist es aber nicht sicher, dass ein Meeting mit Ronaldo zustande kommt. Die Chancen w├Ąren am Mittwoch besser gewesen.

