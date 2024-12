Umut und Emma: War die Trennung nur PR? Erstes Statement

Eine Fake-Trennung, um bei "Prominent Getrennt" reinzukommen? Oder für mehr Follower? Emma haut jetzt eine Insta-Story dazu raus.

Das wars mit Emut! Dachte man zumindest, als vor ein paar Wochen Umut bei Insta den Schlussstrich gezogen hat. Auch der Rest vom Rosenkrieg wurde auf Social Media ausgetragen - inkl. der Ankündigung, dass man es jetzt doch noch mal miteinander versuchen will. PR, vermuten einige im Netz. Emma sagt: Bullshit. "Nicht alles von Reality-Leuten ist ein durchgeplanter Promo-Move." Schau dir hier ihr Statement an:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von in_love_with_trash_tv

Trennung wegen "Prominent getrennt"? Emmas Knallhart-Statement

In einer Insta-Story sagt sie, wenn sie zu "Prominent getrennt" wollte, würde sie einfach die Produktion anrufen und sagen, dass sie dabei sein will. "Prominent getrennt" hat nämlich die gleichen Producer wie das Sommerhaus der Stars. Außerdem würde ihr bessere Promo einfallen: "Ich war selber schockiert. Und wenn ich irgendwas promoten will bzw. mir irgendwas verspreche an Fame oder so, mit einer Situation, dann wäre das allerletzte, was ich tun würde, meine Beziehung in der Öffentlichkeit zu f*****."

Auch bei diesem Reality-Couple gibt es News: